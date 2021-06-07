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ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.
وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:27 AM
استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي وطائرة مفخخةاليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان
ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.
وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.
، اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان ،
المصدر : الخليج 365
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