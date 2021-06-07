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اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان

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محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة

ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:27 AM

استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة

اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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