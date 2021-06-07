، خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.

وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.