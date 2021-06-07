شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الطيران المدني يوضح سبب ارتفاع تذاكر الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أرجع المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، سبب ارتفاع قيمة تذاكر الرحلات الدولية، إلى مصادفتها لموسم الصيف.

وتوقع إبراهيم الروساء، انخفاض الأسعار تدريجيا بعد انتظام الرحلات وزيادتها، مؤكدا أنه يتم مراقبة هذا الأمر عن كثب، بحسب عكاظ.

وأوضح أن أسعار التذاكر ليست دافعا أساسيا للسفر، مشيرا إلى أن اشتراطات الدول لاستقبال المسافرين هي الأكثر دافعية من غيرها.