شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: منظمات حقوق الإنسان تسعى لجعل العالم غابة لا يحترم القانون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على واقعة اعتداء مجموعة من الفتيات على رجال الأمن بمركز تجاري في لندن، بسبب منعهن من الدخول لعدم ارتدائهن الكمامة.

وقال الأمير سطام: "هذه التصرفات هي نتيجة الحريات المطلقة للفرد، التي تجعله لا يحترم القانون ".

وأضاف: "من يغذي مثل هذه التصرفات هي صالونات حقوق الإنسان الكاذبة التي تسعى بأن تجعل العالم كالغابة لا يحترم القانون والقيم والأخلاق".

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