شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إنخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأثنين، رياحا من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية، والطرق الرابطة بين مدنها وخط الشرقية الرياض، وجنوبه، وأجزاء من المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما توقع الحصيني أمطارا على المرتفعات الغربية والجنوبية وسلطنة عمان، مشيرا إلى تراجع الكتلة الحارة تدريجياً بداية من غد الثلاثاء.

وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، ويكون واضحاً في نهاية هذا الأسبوع، حيث تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.