شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. الكشف عن اقتراب موعد توزيع الجرعة الثانية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تشرع وزارة الصحة حاليًا في جدولة الجرعة الثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا ، والتي يُتوقع أن يتم البدء في توزيعها خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد هناك تفاوتًا في حجم الإقبال على مركز لقاحات فيروس كورونا الموجود بمنطقة أرض المعارض وذلك على مدار اليوم، بينما وقت العصر يشهد أقل إقبال للراغبين في أخذ اللقاح.

وتبدأ الأعداد في الزيادة من بعد المغرب ويستمر توافد الراغبين في أخذ اللقاء حتى منتصف الليل، بحسب تقرير "الإخبارية" .

يذكر أن استشاري العناية الحرجة للأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، أوضح أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجعل الجرعة الأولى منه تكون أقوى، بحسب ما تم إثباته مع لقاح أكسفورد.