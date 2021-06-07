أخبار السعودية اليوم..ضبط مواطنتين ومواطن إثر مشاجرة جماعية بالرياض.. والمغرب يستأنف الرحلات مع الرياض

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى (457546)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (440644)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (7456) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن، كما بلغ عدد الحالات النشطة (9446) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1545) حالة، وإلى التفاصيل:

السعودية في القائمة أ.. المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع المملكة بتراخيص استثنائية

أعلن المغرب، الأحد، اتخاذ إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في دخول البلاد، مشيرًا إلى استئناف الرحلات الجوية مع السعودية التي أدرجها في القائمة أ، يأتي القرار، بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمغرب وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصًا عقب توسيع حملات التلقيح، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج؛ إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

مشاجرة جماعية بين مواطنتين ومواطن.. وشرطة الرياض تطيح بأطرافها

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على أطراف مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر.

23 ألف مخالفة لإجراءات كورونا.. والداخلية: 3 مناطق تتصدر القائمة

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل 23003 مخالفات، لإجراءات كورونا الاحترازية، خلال الفترة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ، وقالت وزارة الداخلية، إن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7482) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3953)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3013)، ومنطقة القصيم بـ(2076).

984 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن الحصيلة الإجمالية

أعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأحد، تسجيل (984) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (16) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (1185) حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ودعت الوزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس، كما بيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 14,9 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 14,9 مليون جرعة، كما أوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، وأكدت أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

«الضمان الصحي»: إجراءان حال عدم تأمين صاحب العمل على الموظف وأسرته

أوضح "مجلس الضمان الصحي" الإجراءات المتبعة حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للموظف وأسرته، وفي بيان عبر حسابه على "تويتر" أوضح "الضمان الصحي" أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، "يتم إلزام صاحب العمل بدفع غرامة عن كل موظف، ويُحرم مؤقتًا أو دائمًا من استقدام العمالة".

وزير الإعلام: إعلان آلية تنظيم الحج هذا العام.. قريبًا

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مؤتمر "التواصل الحكومي"، اليوم الأحد، أن اللقاح هو السبيل الآمن لمواجهة جائحة كورونا والتعايش معها، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن آلية تنظيم الحج هذا العام؛ في ظل التحديات الراهنة.

ذئب يتجول بعقبة الملك خالد.. والحصيني: الحفاظ على التوازن البيئي مطلوب

أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن المحافظة على التوازن البيئي أمر مطلوب، وأكد على أهمية المحافظة على التوازن البيئي من خلال مشاركة مقطع فيديو متداولًا لذئب رصده أحد المواطنين بجواله، السبت ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وذلك بعقبة الملك خالد النازلة من السراة بالباحة على قلوه.

بعد انضمام المملكة رسميًا.. ما مهام مجلس مواءمة المستحضرات الصيدلانية

انضمت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء كعضو تنظيمي في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH)، مشيرة إلى أن مجلس مواءمة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري يجمع بين الهيئات والسلطات التنظيمية وكبار صناع الأدوية، موضحة أنه يهدف لوضع المبادئ التوجيهية و تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بمعايير تقييم جودة وفعالية وسلامة المستحضرات الصيدلانية.

بدء «مربعانية القيض».. والحصيني يكشف عن سماتها

أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن غدًا الإثنين، أول أيام «مربعانية القيض»، وأول طوالعها «الثريا»، وأوضح الحصيني أن مدة "مربعانية القيض" 40 يوماً، مقسمة على (الثريا والدبران والهقعة)، وفي منتصفها ينعدم الظل، وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، لتعلن بداية الصيف فلكيًا في 11 ذي القعدة 1442هـ، 21 يونيو.

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