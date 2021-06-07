«الحج»: الإعلان عن أعداد ضيوف الرحمن بعد انتهاء خطط التنظيم

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي عدد رسمي لحجاج هذا العام، لافتًا إلى أنه "سيتم إعلانها بعد الانتهاء من خطط التنظيم".

وخلال مداخلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا"، قال مشاط: هناك فارق بين الأعداد التي تنطبق عليها الشروط والتنظيمات الأمنية، وبين الطاقة الاستيعابية.. المملكة -عبر السنين الماضية- استوعبت الملايين في موسم الحج، لكن الظروف الحالية مختلفة تمامًا، وتحكمنا الطاقة التشغيلية لكل منطقة من مناطق الاتصال بداية من الوصول عبر المنافذ انتهاء بالمغادرة.

وأضاف مشاط: إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي عدد رسمي بشأن الحجاج، وهذا الأمر سيعلن في حينه عند الانتهاء من التنظيم الخاص بموسم الحج.

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