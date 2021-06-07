شكرا لمتابعة خبر عن كيميائي يحذر: الأكياس الموجودة في المخابز خطيرة جدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شدد أستاذ الكيمياء الدكتور فهد التركستاني، على خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية الموجودة في المخابز لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان.

وقال التركستاني خلال برنامج "الراصد" : "منذ حوالي 15 عام صدر قرار باستبدال الأكياس في المخابز والفوالة، ولكن لضعف استمرارية الرقابة في هذا الشأن رجعت المخابز إلى استخدام الأكياس مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة".

وأشار إلى أن تلك الأكياس مصنوعة من عدد من المواد الكيميائية والكربونية قد تكون سامة وضارة ومسرطنة.

كما لفت إلى خطورة المواد التي تعطي الليونة والشفافية والوقاية من الشمس، مؤكدا: "جميعها مواد ضارة قد تسبب أمراض للإنسان".