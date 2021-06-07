شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مختص يكشف سبب حوادث احتراق السيارات صيفًا وكيفية تجنبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر متخصص في السيارات، من خطورة ترك العبوات المضغوطة بجميع أنواعها، داخل السيارة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتخصص خلال برنامج "الراصد" : "لا تترك أي شيء مضغوط سواء مزيلات عرق أو معطرات أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع: "الحرارة في الظل أفضل من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، حيث تساهم في تمدد تلك العبوات ما ينتهي بانفجارها داخل السيارة والتسبب في الحرائق".

كما حذر أيضا من خطورة ترك شاحن الجوال خاصة "الأنواع الرخيصة"، ناصحا بوضعه في مسند اليد أو الدرج الأمامي.

ونصح أيضا باستخدام "الشماسة" بوضعها على الزجاج الأمامي، مشيرا إلى رخص سعرها وأهميتها في التخفيف من حدة الحرارة داخل السيارة.