شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. الكشف عن اقتراب موعد توزيع الجرعة الثانية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف مراسل قناة "الإخبارية" أن وزارة الصحة تشرع حاليًا في جدولة الجرعة الثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا ، والتي يُتوقع أن يتم البدء في توزيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المراسل أن هناك تفاوت في حجم الإقبال على مركز لقاحات فيروس كورونا الموجود بمنطقة أرض المعارض وذلك على مدار اليوم، لافتًا إلى أن وقت العصر يشهد أقل إقبال للراغبين في أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن الأعداد تبدأ في الزيادة من بعد المغرب ويستمر توافد الراغبين في أخذ اللقاء حتى منتصف الليل.

يذكر أن استشاري العناية الحرجة للأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، أوضح أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجعل الجرعة الأولى منه تكون أقوى، بحسب ما تم إثباته مع لقاح أكسفورد.