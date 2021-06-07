استشاري يكشف لـ«عاجل» عن كيفية تشخيص الفطر الأسود وطرق العلاج

الرياض - محمد عبدالله - قال الاستشاري بمختبر الأحياء الدقيقة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمد بن عبدالله القرني، إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين مرض الفطر الأسود الميوكورميكوسيس ومرض كوفيد 19، إلا إذا توفر عامل ضعف المناعة لأي سبب.

وأوضح الدكتور القرني، في تصريحات لـ«صحيفة عاجل»، أن الفطر الأسود له عدة ألوان بينها الأبيض والأصفر، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى لون الأبواغ وبعض الأجزاء الناتجة من نمو هذه الفطريات، كاشفًا عن الأمراض الناتجة عنه وكيفية تفاقم خطره وطريقة الوقاية منه.

وبيّن استشاري الأحياء الدقيقة أن الفطر الأسود من مجموعة الفطريات التي تسمى الزايقوميسيتس ومن فصيلة ما يدعى بالميوكوراليس، موضحًا في الوقت ذاته أن له عدة أجناس مهمة مثل الرايزوبوس والميكور وغيرها، حيث يتميز بقدرته على النمو السريع بعكس الفطريات الأخرى، عند تمكنه من الوصول لمناطق مليئة بالشعيرات الدموية كالتجويف الأنفي بسبب مناعة المريض المتدنية، الأمر الذي يجعله قادرًا على اختراق الأنسجة والدخول إلى منطقتي العين والدماغ ما يتسبب في تلفها وقد يسبب تلفيات في أجزاء أخرى من الجسم إذا تواجد فيها، كما يتميز بقدرته على الامتصاص الشديد لعنصر الحديد.

التشخيص المبدئي

وأكد الدكتور القرني أن التشخيص المبدئي لـ«الفطر الأسود» يكون عن طريق بعض الأشعة المقطعية، وأخذ خزعة من النسيج المتضرر للقيام بالصبغة المناسبة، وكذلك عمل مزرعة فطرية لمعرفة وتحديد نوع الفطر المسبب لهذا المرض، لافتًا إلى أن انتشاره يعتمد على تواجد الأبواغ في المواد العضوية المتحللة كالنباتات عموما وأوراق الأشجار أو ثمارها وكذلك الأتربة المتأثرة بأبواغ هذا الفطر، وهو الحال الذي ينطبق على باقي الفطريات.

أماكن الانتشار

وأضاف استشاري الأحياء الدقيقة أن أكثر الأماكن التي يكثر انتشار الفطر الأسود هي المناطق النهرية والزراعية، وهو ما يفسر ما حدث مؤخراً في الهند، كما يتواجد في المستشفيات المؤقتة التي قد لا تخضع لتعقيم مناسب بسبب كثرة الحالات، مبينًا أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين مرض الفطر الأسود الميوكورميكوسيس ومرض كوفيد 19، إلا إذا توفر عامل ضعف المناعة لأي سبب مثل (الأدوية المثبطة للمناعة، وفيروس نقص المناعة المكتسب) وغيرها، مبينًا أن تواجد أبواغ الفطر في مكان تواجد المريض غالبًا يكون في أقسام العناية المركزة التي لم يتم تعقيمها بالشكل الكافي للتخلص من هذه الأبواغ.

لا وجود له بالمملكة

وأكد الدكتور القرني أنه حسب متحدث وزارة الصحة السعودية لم ترصد أي حالات ملحوظة للفطر الأسود حتى الآن، سواءً لمرض كوفيد 19 أو غيره؛ نظراً للإمكانيات الموجودة في التعقيم التي يقوم بها أقسام التحكم بالعدوى، مبينًا أنه يمكن الوقاية من "الفطر الأسود" من خلال التخلص السليم من الأكل المتعفن كالخضار والفواكه سيئة التخزين، والتهوية المناسبة، وتنظيف الأسطح من الغبار، وتقليل النباتات الطبيعية داخل الأماكن المغلقة للمرضى وإتباع الإجراءات الاحترازية للفئة المعرضة للمرض، في حين تكون الوقاية منه داخل المستشفيات من مهام قسم مكافحة العدوى باتباع إجراءات البروتوكولات المتبعة في ذلك.

أما فيما يخص العلاج، فبين استشاري الأحياء الدقيقة أن ذلك يتحدد بواسطة الطبيب المعالج، باستخدام المضادات الحيوية الفطرية والتدخل الجراحي إذا رأى الطبيب المعالج ضرورة لذلك، وهنا تكمن أهمية وجود مختبر له الخبرة في التعامل مع هذه الفطريات حتى يتم دقة وسرعة التشخيص وبالتالي سرعة العلاج.