أستاذ كيمياء يحذر من «أكياس المخابز»: تدخل في صناعتها مواد مسرطنة

الرياض - محمد عبدالله - حذّر أستاذ الكيمياء المشارك في جامعة أم القرى، الدكتور فهد التركستاني، من خطورة الأكياس الموجودة في المخابز على صحة المستهلكين.

وخلال مداخلة مع برنامج "الراصد" على "الإخبارية"، قال التركستاني: منذ 15 عامًا صدر قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ ونقل الأطعمة، ثم أعيد تفعيل القرار قبل خمس سنوات، وبالفعل تم استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية، ولكن لضعف الرقابة رجعت كثير من المخابز إلى استخدام الأكياس مرة أخرى.

وأوضح أن الأكياس المستخدمة في نقل وحفظ الخبز من الخطورة بمكان على صحة المستهلكين؛ لأنها تُصنع من مواد كيميائية مختلفة.

وأضاف: البوليمرات التي تتدخل في صناعة الأكياس البلاستيكية، تتكون من سلاسل "هيدروكربونية" طويلة مربوطة بمركبات قد تكون سامة أو مسرطنة، إضافة إلى احتوائها (الأكياس) على مواد كيميائية مُلونة وأخرى للحماية من حرارة الشمس، وإعطاء الليونة، وجميعها تشكل خطورة على صحة المستهلكين.

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