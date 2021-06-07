«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متقرقة، الإثنين، على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، إن المنطقة الشرقية تتأثر بأجواء شديدة الحرار، ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25 – 45 كم/ساعة، فيما تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.