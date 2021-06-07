محمد الفلاح - توزيع نحو 15 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة

الإثنين 7 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، اقتراب عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة من الـ15 مليون جرعة.



ووفق الموقع الإلكتروني للوزارة فإن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 14,977,476 جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزا.

وكانت وزارة الصحة السعودية توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات، لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلةً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

كما تم إطلاق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" التي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، والتي تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع على أهمية أخد لقاح كورونا كوفيد-19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول عليه.

ودعت وزارة الصحة السعوديين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية".