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محمد بن مسعود - الدمام - توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.
دي بروين يتوج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا .. للموسم الثاني على التواليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07
توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
12:24 AM
توج الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب لاعب الموسم في إنجلترا بحسب رابطة اللاعبين المحترفين.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب العام من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيل فودن (21 عامًا) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.
، دي بروين يتوج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا .. للموسم الثاني على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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