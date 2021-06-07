شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الترشح لجائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات العلمية إلى الترشيح لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود التقديرية لخدمة السنة النبوية في مجال تطويع التقنية الحديثة لخدمة السنة النبوية.

أوضح الأمين العام للجائزة د. ساعد الحارثي أن الجائزة تهدف إلى تكريم أصحاب الجهود المتميزة في خدمة السنة النبوية وتشجيع الباحثين وترغيبهم في خدمة السنة النبوية.

وأشار إلى أن الضوابط والشروط تشمل أن يكون الترشيح من قبل مؤسسة علمية معتبرة، وأن يكون الجهد المرشح في القرن الرابع عشر الهجري، فما بعده، وأن يكون الجهد المقدم ذا قيمة متميزة وأثر بارز، مشيرا إلى أن الجائزة تخصص كل دورة في مجال من مجالاتها الأربعة، ويجوز أن تمنح الجائزة مقسومة بالتساوي لأكثر من مرشح في المجال الواحد.