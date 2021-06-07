شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 شخصا في تجمع مخالف بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة المنطقة الشرقية، 28 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، داخل استراحة في محافظة حفر الباطن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المقدم محمد الشهري، أن الجهات المختصة ضبطت 28 شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس.

وأضاف: إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.