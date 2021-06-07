شكرا لقرائتكم خبر عن 592 مستفيدا من برامج الهلال الأحمر في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية خلال شهر مايو الماضي، في تأهيل وتدريب 104 مستفيدين ومستفيدات، فيما أقيمت 6 محاضرات توعوية، استفاد منها 488 شخصا، من جهات مختلفة بالمنطقة، إضافة إلى محاضرات للمواطنين والمقيمين عن التوعية الإسعافية والإنعاش القلبي الرئوي.

وشملت البرامج التدريبية التي بلغ عددها 23 برنامجا، وجرى تقديمها للمواطنين والكوادر الإسعافية في الهيئة، برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، ودعم المصابين الدولي ITLS، وتأهيل موظفي غرفة العمليات والتدريب الميداني لموظفي الهيئة من الكادر الإسعافي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية لرفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة.