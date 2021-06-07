شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الخلايا الجذعية عالية الخطورة.. ولا تعالج السكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة، من الانسياق وراء الشائعات في أي إجراء يخص الخلايا الجذعية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتابعت الوزارة أن الخلايا الجذعية لا تعالج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات الدماغية والتهاب المفاصل وتآكلها وكذلك «ألزهايمر» والشلل بأنواعه.