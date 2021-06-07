شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ التشيلي: تضامن تام مع المملكة في الدفاع عن أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، أمس، رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بتشيلي جاكلين ريسبيرغ، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها من أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي العضو خورخي إداواردو مانسانو غويت، والعضو خوان بابلو قوزمان، وذلك بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، بمقر المجلس في الرياض.

ونقل د. السلمي تطلعات رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتشيلي والمضي بها إلى آفاق أرحب.

وأكد عمق العلاقات السعودية التشيلية، متطلعاً إلى تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية والتعاون الثنائي بين مجلس الشورى والبرلمان التشيلي، مشيراً إلى أهمية زيادة العمل المشترك للإسهام في تعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان التشيلي.

من جهتها، أكدت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوية الصداقة بين البرلمان التشيلي ومجلس الشورى بالمملكة للمساهمة في تعزيز العمل الثنائي المشترك.