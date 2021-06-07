شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة و«دار اليوم» تطلقان مبادرة لتطوير مهارات المهندسين الصناعيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز دار اليوم للتدريب مبادرة تطوير مهارات المهندسين الصناعيين السعوديين التي تأتي لدعم توجهات حكومة المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن تطوير الكوادر البشرية الوطنية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف.

وتعمل هذه المبادرة التي ترعاها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين والسعوديات العاملين والباحثين عن عمل والخريجين الجدد، من خلال تخصيص 125 مقعدا مجانيا لهم في برنامج الشهادة المهنية الاحترافية الدولي المهندس الصناعي المعتمد Certified Industrial Engineer (CIE) وتنفذ المبادرة من قبل مركز دار اليوم للتدريب وشريكه الدولي IBDL Learning Group الأمريكية.

يستهدف البرنامج المهندسين ورواد الأعمال الصناعيين السعوديين الذين هم على رأس عملهم، أو يبحثون عن وظيفة، أو في المراحل الأخيرة من دراستهم الجامعية، حيث يساهم هذا البرنامج في الإعداد الفعلي للمهندسين الصناعيين وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساهم في تعزيز فرص الحصول على عمل، والارتقاء الوظيفي.

ويعتبر برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» برنامج شهادة مهنية عالميا متقدما صمم خصيصا لتطوير المهارات الإدارية والتقنية للمهندسين الصناعيين مما يعزز قدراتهم على اتخاذ القرار والتخطيط والتحليل والسيطرة، ويتكون البرنامج من 4 وحدات تدريبية تتضمن 80 ساعة تدريب أونلاين، واختبار اعتماد دولي. وتم تطوير البرنامج من قبل مجموعة IBDL Leaning Group العالمية وهو معتمد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية.

للراغبين بالتسجيل في هذا البرنامج عليهم زيارة موقع المبادرة www.alyaumtraining.com/cie لمعرفة تفاصيل المبادرة وكذلك للتسجيل للترشح للقبول في البرنامج.