شكرا لقرائتكم خبر عن احتياجات تاروت الخدمية على طاولة محافظ القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، احتياجات تاروت الخدمية والتنموية المتمثلة في جميع الخدمات التي تخدم المواطن، وذلك خلال لقائه عددًا من أهالي تاروت يتقدمهم م. شاكر آل نوح، بمقر المحافظة، أمس.

وأكد الخالدي أن الدولة حريصة على تهيئة جميع السبل لتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها، وأن القطيف وبلداتها جزء من هذا الوطن شأنها شأن محافظات المنطقة كافة، وهي محل اهتمام ومتابعة وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مبديًا استعداد المحافظة وجميع الجهات الخدمية لبذل كل ما من شأنه التعاون المستمر في شتى المجالات.

ورحَّب المحافظ بالحضور ومن ثمَّ رفع الأهالي الشكر لولاة الأمر وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لما تقوم به الدولة من جهود في جميع المجالات، لا سيما التنموية في تاروت، والشكر موصول لجميع الجهات الخدمية العاملة بالمحافظة.

وثمَّن الأهالي هذه الجهود التي انعكست إيجابًا في توفير الخدمات اللازمة للبلدة بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام، وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، الأمر الذي خلق جوًا من التعاون التام والتكامل بين المواطنين والجهات الخدمية.