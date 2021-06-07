شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أعمال تأهيل شارع «طارق بن زياد» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال تطوير شارع طارق بن زياد من اتجاه طريق الأمير سلطان إلى شارع أبو عبيدة، وذلك بإعادة سفلتة الشارع وتركيب أدوات السلامة المرورية من معابر مشاة واللوحات الإرشادية والمطبات الصناعية والدهان الحراري، ضمن خطة تطوير وتأهيل شوارع مدينة الظهران.

على جانب آخر، رصدت بلدية الظهران، 8 مخالفات في أحد المنتجعات في شاطئ نصف القمر، وذلك خلال جولاتها الميدانية، بالتعاون مع الأمن الوقائي، التي شملت مزاولة نشاط غير مرخص، وعدم التزام الموظفين والزوار بالكمامات، وإقامة فعاليات ترفيهية بدون أخذ الموافقات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كانت إدارة الشؤون الفنية قد واصلت العمل على معالجة وإصلاح الأرصفة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، فيما واصلت إدارة الحدائق والتجميل أعمال إصلاح وتأهيل ألعاب الأطفال وتنسيق الأشجار بالحدائق العامة بمدينة الظهران.