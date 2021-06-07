شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «صحي الجش» لتطويره بـ«الهوية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل
ولفت د. آل الشيخ ناصر إلى إرسال رسالة نصية تفيد أنه سيتم اغلاق مركز الجش بنهاية دوام يوم السبت، المصادف 24 / 10 / 1442هـ، وبإمكان مراجعي المركز التوجه لمركزي الملاحة وأم الحمام من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساء.
وأكد زيادة الطاقة الاستيعابية للمركزين الملاحة وأم الحمام من العيادات لأجل خدمة المراجعين والمستفيدين، وستكون الخدمات متوافرة من جميع النواحي ولن يتغير شيء، وستكون الخدمة ذات جودة عالية، بحسب ما يوصي عليه المسؤولون بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وبحسب تطلعات وزارة الصحة.
واختتم: تم إغلاق العيادة العاجلة، وستتوافر هذه الخدمة في مركز سيهات 2، كما أنها موجودة في مركز الدخل المحدود».
وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في أي بقعة كانت في هذا الوطن، ويهتم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بتقديم الجودة في الخدمة، وبدأ ذلك بتطوير 4 مراكز صحية بمحافظة القطيف خلال الفترة السابقة، وتمت إضافة المركز الخامس مؤخرًا وهو الجش؛ ليتم إقفاله لإعادته بالهوية الجديدة من حيث الصيانة والخدمات.