شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «صحي الجش» لتطويره بـ«الهوية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير المراكز الصحية بمحافظة القطيف د. هادي آل الشيخ ناصر: إن إعادة الصيانة وراء إغلاق مركز صحي الجش، وإن ذلك تم لعدد من المراكز الحكومية؛ لتكون بالهوية الجديدة في المبنى والخدمات، حسب المواصفات الجديدة بحسب وزارة الصحة، ومن ضمن هذه المراكز مركز الجش، على أن تكون الفترة المقررة 6 أشهر كأمر مبدئي، مشيرًا إلى تحويل المسجلين في مركز الجش إلى مركزي الملاحة وأم الحمام.

ولفت د. آل الشيخ ناصر إلى إرسال رسالة نصية تفيد أنه سيتم اغلاق مركز الجش بنهاية دوام يوم السبت، المصادف 24 /‏ 10 /‏ 1442هـ، وبإمكان مراجعي المركز التوجه لمركزي الملاحة وأم الحمام من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساء.

وأكد زيادة الطاقة الاستيعابية للمركزين الملاحة وأم الحمام من العيادات لأجل خدمة المراجعين والمستفيدين، وستكون الخدمات متوافرة من جميع النواحي ولن يتغير شيء، وستكون الخدمة ذات جودة عالية، بحسب ما يوصي عليه المسؤولون بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وبحسب تطلعات وزارة الصحة.

واختتم: تم إغلاق العيادة العاجلة، وستتوافر هذه الخدمة في مركز سيهات 2، كما أنها موجودة في مركز الدخل المحدود».

وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في أي بقعة كانت في هذا الوطن، ويهتم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بتقديم الجودة في الخدمة، وبدأ ذلك بتطوير 4 مراكز صحية بمحافظة القطيف خلال الفترة السابقة، وتمت إضافة المركز الخامس مؤخرًا وهو الجش؛ ليتم إقفاله لإعادته بالهوية الجديدة من حيث الصيانة والخدمات.