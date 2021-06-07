شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد «ثلاثية الأبعاد» في ممشى البهجة بـ«نزهة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرًا من تركيب النماذج الأولية للمقاعد ذات القوالب ثلاثية الأبعاد المخصصة للمتنزهين، المصنعة محليًا تحت إشراف شباب وشابات الوطن، وتتميز بتصميمها الجمالي المستلهم من هوية المنطقة الشرقية، وذلك في ممشى البهجة في حي النزهة بالدمام.

مسارات الإنترلوك

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الممشى يتكون من مسارات للمشاة من الإنترلوك، وأحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات، وكراسٍ بتصميم عصري تم تنفيذها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتبر هذه المرة الأولى في استخدام مثل هذه التقنية للاستفادة منها في تشكيل المشهد الحضري والبيئة العمرانية، موضحًا أن المقاعد والجلسات ليست قطعة وظيفية تخدم الزوار بالجلوس والاستراحة والانتظار فقط؛ لكن يمكنها أيضًا أن تكون قطعة جمالية تضفي على الحيز هوية مميزة، وهذا ما قامت به أمانة المنطقة الشرقية بالكراسي الموجودة في ممشى حي النزهة «ممشى البهجة».

لوحات إرشادية

وأشار إلى أن التصميم والتفاصيل التي فيه استُلهما من سمات المنطقة الشرقية، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية مصنوعة من ألواح الألومنيوم تحتوي على عبارات توعوية مبتكرة للمحافظة على البيئة والأشجار، كما تمت إنارة الممشى بتركيب إضاءات ديكورية بارتفاع 3 أمتار على طول الممشى، كما أنه تمت إضافة ممشى من الأسفلت الملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، وهو ممشى نوعي تم تصميمه بفكرة ما يُعرف بـ «Tactical Urbanism».

عناصر تفاعلية

وأضاف: إنه يحتوي على عدة عناصر تفاعلية؛ مثل ألعاب حركية للأطفال بعضها يحاكي الألعاب التراثية، وبعضها ألعاب تعليمية وتثقيفية، والبعض الآخر رسومات فنية هندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار، كما تم عمل أفكار تصميمية لجذب المارة على الطريق؛ وهي عبارة عن عدة أقواس حديدية تم دهانها بألوان جذابة، ووُضعت في أول الممشى وجارٍ تركيبها في منتصف الممشى وآخره، وهي بدورها تجذب عيون المارة وتثير فضولهم للذهاب واكتشاف ما يحتويه هذا الممشى، ويعتبر هذا الممشى الأول من نوعه في الدمام، لافتًا إلى أنه يتبقى تركيب جميع الكراسي والحاويات واستكمال الرسومات التفاعلية، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

مرحلة أولى

وقال الصفيان إن هذا المشروع يعتبر مرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية العام المقبل، في الفضاء الموجود بجانب الممشى، وسوف يتم تطويره ليتناسب مع ما تم تطويره بالممشى، على أن يكون للمسطحات الخضراء وأشجار الظل النصيب الأكبر من التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الممشى يتضمن مسارًا تفاعليًا للأطفال، بمسارين من الإنترلوك بعرض 4 أمتار لكل مسار، وطول 500 متر بتصميم عصري، ويتوسط المسارين منطقة بعرض مترين بها أحواض زراعة لأشجار الظل والشجيرات المزهرة وكراسٍ للجلوس بتصميم وتصنيع عصري وأعمدة إنارة ديكورية بارتفاع 5 أمتار لإضاءة الممشى، كما يحتوي على مسار تفاعلي على طريقة «Tactical Urbanism» بالأسفلت الملون برسومات وألعاب تعليمية وتفاعلية للأطفال بطريقة عصرية وجذابة، بالإضافة إلى لوحات توعوية إرشادية للزوار.

تصاميم عصرية

وأشار إلى أن الأمانة أنشأت ممشى البهجة في حي النزهة بالدمام، ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضاري والارتقاء به، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج «صُنع في السعودية» الذي يحقق إحدى مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية والصناعية في دعم المنتجات والخدمات الوطنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوعية غير التقليدية بتصاميم عصرية.