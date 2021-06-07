شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملعب ومتنزه الروضة.. و«بلدي بقيق»: مشاريع جديدة لجودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المجلس البلدي بمحافظة بقيق المشاريع التنموية المنفذة ونِسب الإنجاز والخطط المستقبلية والتطويرية، وذلك في اجتماعه الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، وبحضور أعضاء المجلس، ورئيس البلدية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق، عبدالله آل عايد، أنه تم أيضًا بعد الاجتماع المشاركة في افتتاح ملعب ومتنزه الروضة، والذي يعد من ضمن الأهداف التي حرص المجلس على متابعة تنفيذها مع البلدية بالمحافظة؛ لحاجة الأهالي لتلك المشاريع التنموية.

وأضاف آل عايد أنه تمت أيضًا مشاركة اجتماع البلدية مع مندوبي ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك لمناقشة بعض المشاريع التنموية والخدمية ووضع الخطط الاستراتيجية للاستثمار بالمحافظة في المرحلة المقبلة.

وبيَّن رئيس المجلس أن هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المحافظة خلال الأيام المقبلة، والتي تواكب جودة الحياة.