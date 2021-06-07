شكرا لقرائتكم خبر عن خطط ودراسات إستراتيجية للتنمية الشاملة بـ«الجفر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، جهود وخطط الأمانة التطويرية والتنموية للخدمات البلدية في كل مدن وبلدات الحاضرة بصفة عامة، وفي قطاع مدينة الجفر وما يتبعها على وجه التحديد، وذلك خلال زيارته جمعية الجشة الخيرية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة الجمعية رائد المعيويد، بحضور نائب رئيس الجمعية سلمان الخلف، وعدد من مسؤولي الأمانة.

وأشار م. الملا إلى الخطوات المتواصلة، التي تخطوها أمانة محافظة الأحساء، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بخطط ودراسات إستراتيجية بما يتماشى مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، انطلاقاً من رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتناول أمين الأحساء ملاحظات ومقترحات وتطلعات أهالي بلدة الجشة، وما جاورها من بلدات، فيما يتعلق بتدعيم وتطوير الخدمات البلدية تحقيقاً لجودة الحياة في الأحياء السكنية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية أوجه التعاون والتكامل المشترك بين القطاعين الخدمي والمجتمعي تعزيزاً لأدوارها الحيوية في خدمة المجتمع، مؤكداً أن الجمعية تسعى بصفة مستمرة إلى تفعيل المبادرات المجتمعية وتحفيز طاقات الأفراد وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطن.

ونوه بالجهود والخطط والمبادرات، التي تقوم بها جمعية الجشة الخيرية لخدمة مستفيديها، والإسهام بدورها المجتمعي تحقيقاً للارتقاء بالأهداف التنموية الوطنية.