شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «جسر الثقبة» لتغيير فواصل التمدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية إغلاق جسر الثقبة على طريق «الملك خالد»؛ لأعمال تغيير فواصل التمدد أعلى الجسر، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 1442/10/26هـ إلى يوم الأربعاء 1442/10/28هـ.

وأعاد فرع وزارة النقل تنفيذ أعمال الدهانات لمداخل ومخارج المعابر السفلية والكباري بطريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

ويعمل فرع النقل على تنفيذ الحواجز المعدنية «القاردريل» على طريق «بقيق - الأحساء» في المواقع الخطرة بالاتجاهين، ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

وكان فرع الوزارة قد واصل أعمال تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية بطول 8 آلاف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ 8 أمشاط تحذيرية بلاستيكية حرارية عاكسة على تقاطع طريق «الدمام - أبو حدرية - صفوى - المطار»، ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.