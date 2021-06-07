شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف: لا إجبار على لقاح كورونا.. وترتيبات الحج خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن التحور المستمر لفيروس كورونا وعدم وضوح الضرر الناجم عن انتشار الفيروس، وشح اللقاحات لدى كثير من الدول، تسبب في تأخير إعلان كيف سيكون حج هذا العام، وخلال الأيام القادمة سيقوم وزير الصحة ووزير الحج، بإيضاح كيف سيكون الحج في ظل هذه التحديات، مشيدا بجهود حكومة المملكة واتخاذها جميع الإجراءات والاحترازات والتدابير الصحية في سبيل التعايش مع الجائحة.

وقال د. القصبي في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، أمس، إنه لا إجبار على أخذ لقاح كورونا، ولكن ليس من المعقول أن نرغب في التعايش والتحرك والذهاب للأسواق والمدارس والعمل دون لقاح، فالصحة العامة تتطلب وجوده، والدولة وضعت بروتوكولات صحية لهذا الغرض.

أوضح وزير الإعلام المكلف خلال المؤتمر في نسخته الرابعة، أمس، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أن المملكة في مقدمة دول العالم من حيث توفير اللقاحات وتعاقدت بما يزيد على ضعف عدد سكانها من جرعات اللقاح، موضحا أن نسبة الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغت 40 % من عدد السكان بما يعادل 15 مليون جرعة.

وأشار د. القصبي إلى أن المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وأيضاً المركز الأول في استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، مهنئاً الوطن بهذا الإنجاز ورواد ورائدات الأعمال السعوديين الذين نجحوا في تطوير أعمالهم لمواجهة الأزمات.

المركز الأول

وأضاف: «نفخر اليوم بأن نجني حصاد رؤية المملكة 2030 التي احتفلنا بالأمس القريب بالذكرى الخامسة على إطلاقها، وحققنا خلالها إنجازات عديدة على الصُّعُد كافة، وذلك بتوفيق الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقيادة مهندس الرؤية وعرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-».

وأوضح، أن المملكة حققت اليوم المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومراكز متقدمة عالمياً من بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة بالتزامن مع اليوم العالمي، مقدما الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تبرعوا بأعضائهم في برنامج التبرع بالأعضاء، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -رعاهما الله-، وللمواطنين والموطنات الذين أدخلوا السرور على مليون و800 ألف مستفيد ضمن منصة إحسان التي تجاوزت التبرعات المقدمة من خلالها أكثر من 800 مليون ريال حتى الآن.

إحياء وتأهيل

وأشار إلى أن 97 % من فريق التشغيل في مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الذي أطلقه ولي العهد -حفظه الله- هم من الشباب والشابات السعوديين، مؤكدا أنه قريبا أيضا سينطلق مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات بمنطقة الجوف.

وألقى د. القصبي، الضوء على مشروع المتحف المفتوح «العلا.. رحلة عبر الزمن»، الذي أطلقه ولي العهد «رعاه الله»، ويستهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في محافظة العلا بشكل مستدام، ضمن 3 مراحل رئيسة تنتهي أولها بنهاية عام 2023.

موقف ثابت

وعلى الصعيد العربي، أكد د. القصبي، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أكد خلال اتصاله بالرئيس محمود عباس إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى الصعيد الدولي، عبّر وزير الإعلام المكلف، عن فخره بالإنجاز الوطني الدولي المتمثل في اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، التي تتضمن إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، ومنصة إلكترونية عالمية لتبادل المعلومات والخبرات بين 186 دولة تحت مظلة الأمم المتحدة، عادّاً المبادرة سبقاً عالمياً يؤكد الدور الريادي للمملكة في مكافحة الفساد.

وعلى صعيد إرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب في القارة الأفريقية الجارة التي تضم 54 دولة، ويتجاوز عدد سكانها مليارا و200 مليون إنسان، أوضح وزير الإعلام المكلف، أن سمو ولي العهد أكد خلال كلمته في قمة باريس، الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.

بارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في كلمته للحضور، نجاح الموسم الرياضي حتى الآن، وهنأ الفائزين على ما تحقق لهم، مضيفا: بلا شك أنه كان موسما متميزًا بالمنافسة في مختلف الألعاب.

وأكد أن الموسم الرياضي بالمملكة حظي بمتابعة كبيرة رغم ظروف الجائحة التي أثرت على الرياضة في العالم كله، متابعا: وخرجنا منه بكثير من الدروس والفوائد سواءً في تنظيم الألعاب والبطولات أو لوائح الأندية وأنظمتها المالية والإدارية، أو على مستوى المنشآت والملاعب الرياضية، ونعمل من خلال ورش عمل لتعزيز كل الإيجابيات وتلافي الجوانب السلبية.

وأوضح سموه، أن توجه وزارة الرياضة وسعيها يقوم على نشر مختلف الرياضات، إذ افتقدت الرياضة بالمملكة في فترات سابقة التوسع في الألعاب؛ ما تسبب في ضياع مواهب وغياب إنجازات وعدم إتاحة الفرصة للممارسين أن ينموا مهاراتهم في رياضاتهم المفضلة، مؤكدا أنه كان لا بد من مرحلة جديدة، وجاءت رؤية 2030 لخدمة هذا الجانب من خلال تعزيز ونشر الرياضات، وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة لتصبح جزءًا من الحياة اليومية للمواطن بما ينعكس على الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وشدد على أن ما نشهده من فعاليات ومناسبات رياضية كبرى، كان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» الدور الأكبر لاستضافتها وتنظيمها، من خلال متابعته الدقيقة، مؤكدا أن تلك الفعاليات منحت المملكة تميزا كبيرا على خارطة تنظيم المنافسات الرياضية العالمية.

40 % من سكان المملكة تلقوا 15 مليون جرعة لقاح

800 مليون ريال تبرعات مقدمة لمنصة «إحسان» حتى الآن

97 % من فريق محطة سكاكا للطاقة الشمسية من الشباب السعودي

وزير الرياضة: رؤية المملكة 2030 تعزز نشر الرياضات والألعاب وتدعم المواهب

تأكيد دور المملكة الريادي في دفع عجلة التنمية بدول القارة الأفريقية

موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الشقيق

انطلاق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوات قريبا

اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد إنجاز وطني مهم