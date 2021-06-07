مصر للطيران تعلن شروط السفر إلى البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا أوضحت فيه شروط السفر إلى البحرين، وصنفت الفئات المسموح لها بدخول البحرين وإجراءات السفر إليها.

الفئات المسموحة:

وقالت الشركة في البيان: “في ضوء التعديلات الواردة من السلطات المختصة في البحرين بشأن الفئات المسموح لها دخول البلاد وإجراءات السفر، تحيط مصر للطيران عملاءها علمًا بأنه لن يسمح بدخول البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين أو ممن لديهم تأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول”.

تطبيق BeAware:

وأضافت: “كما يجب على السادة الراغبين بالسفر إلى البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق (BeAware) على الهواتف الذكية أو زيارة موقع الدفع الحكومي عبر الإنترنت”.

وتابعت: “يحتاج المسافرون من غير المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إلى إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة، مع توفير رمز الوصول السريع (QR Code) الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها”.

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