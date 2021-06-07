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أوضح الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إصدار الرخصة التعليمية يمنع أهلية برنامج حافز.
وجاء توضيح خدمة عملاء صندوق الموارد البشرية ردًّا على العديد من الاستفسارات عبر حسابه، مبينًا أن إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج حافز.
يُشار إلى أنه قبل أيام أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والخريجين والخريجات الذين يرغبون كشرط أساسي في التقدم على الوظائف التعليـمية بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 01:42 AM
بعد أن أدى معلمون ومعلمات اختبارات الفترتَيْن خلال الأشهر الماضية"الموارد البشرية": إصدار الرخصة التعليمية يمنع أهلية "حافز"
أوضح الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إصدار الرخصة التعليمية يمنع أهلية برنامج حافز.
وجاء توضيح خدمة عملاء صندوق الموارد البشرية ردًّا على العديد من الاستفسارات عبر حسابه، مبينًا أن إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج حافز.
يُشار إلى أنه قبل أيام أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والخريجين والخريجات الذين يرغبون كشرط أساسي في التقدم على الوظائف التعليـمية بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية.
، "الموارد البشرية": إصدار الرخصة التعليمية يمنع أهلية "حافز" ،
المصدر : الخليج 365
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