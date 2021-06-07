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أجبرت مشكلة فنية بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على عودتها إلى قاعدة أندروز في ميريلاند بعد نحو 25 دقيقة من مغادرتها، الأحد، في رحلة إلى غواتيمالا والمكسيك وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً.. هبطت الطائرة بسلام، وأبلغت المتحدثة باسم نائبة الرئيس، سيموني ساندرز، للصحفيين الذين رافقوا هاريس، أن نائبة الرئيس ستغادر في طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.
في أول زيارة خارجية.. عطل بطائرة نائبة "بايدن" يضطرها للعودة لميريلاندصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07
أجبرت مشكلة فنية بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على عودتها إلى قاعدة أندروز في ميريلاند بعد نحو 25 دقيقة من مغادرتها، الأحد، في رحلة إلى غواتيمالا والمكسيك وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً.. هبطت الطائرة بسلام، وأبلغت المتحدثة باسم نائبة الرئيس، سيموني ساندرز، للصحفيين الذين رافقوا هاريس، أن نائبة الرئيس ستغادر في طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
12:18 AM
"ساندرز" قالت إن المشكلة تقنية.. ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة
أجبرت مشكلة فنية بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على عودتها إلى قاعدة أندروز في ميريلاند بعد نحو 25 دقيقة من مغادرتها، الأحد، في رحلة إلى غواتيمالا والمكسيك وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً.. هبطت الطائرة بسلام، وأبلغت المتحدثة باسم نائبة الرئيس، سيموني ساندرز، للصحفيين الذين رافقوا هاريس، أن نائبة الرئيس ستغادر في طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.
، في أول زيارة خارجية.. عطل بطائرة نائبة "بايدن" يضطرها للعودة لميريلاند ،
المصدر : الخليج 365
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