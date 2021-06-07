شكرا لمتابعة خبر عن يحق للعامل وقف الإجازة السنوية حال وقعت "المرضية" في نفس التوقيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد نظام العمل في المملكة حقوق العامل الخاصة بالإجازة السنوية والمرضية، وذلك بعد تساؤلات عديدة عن مصير الإجازة السنوية إذا وقعت الإجازة المرضية في نفس التوقيت.

وأوضح نظام العمل أنه حال وقعت الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.

ويجهل الكثير من العمال حقوقهم المتعلقة بإجازاتهم السنوية والمرضية، ولذا تكثر الأسئلة عنها لمعرفة حقوقهم التي نص عليها نظام العمل.