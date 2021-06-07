شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير حائل يرعى حفل جائزة سموه للتميز والإبداع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس, بمقر نادي الجبلين حفل جائزة سموه للتميز والإبداع ، التي تنظمها شركة مياه آبار حائل سنوياً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل ومديري الإدارات الحكومية .

وتجول سموه وسمو نائبه في أرجاء المعرض المصاحب للجائزة الذي يحتوي على عدد من صور ‏الفائزين بالمسابقة.‏

وسلم سمو أمير المنطقة بعد ذلك مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل تبرع شركة مياه آبار حائل في إطار اتفاقية الشراكة بين المركز والشركة التي تتضمن تخصيص جزء من ريع مبيعات الشركة في مناطق المملكة لدعم خدمات المركز وبرامجه الخيرية.

بعد ذلك رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة وبدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة آبار حائل عواد الرضيمان كلمة الشركة، شكر فيها سمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه على دعم الجائزة، ثم توالت القصائد بهذه المناسبة، وشاهد الحضور عقب ذلك أوبريت بعنوان "آبار حائل"، ليكرم سموه تالياً سمو نائب أمير المنطقة والفائزين بالجائزة هذا العام, ثم أُعلن في نهاية التكريم عن تقديم قلادة حب ووفاء وعرفان من الأهالي خارج المنطقة للأمير عبد العزيز بن سعد نظير ما قدمه للمنطقة.

وأدلى سمو أمير منطقة حائل بتصريح صحفي عقب الحفل نوّه فيه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للمبدعين والمبدعات في المجالات كافة وفي مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أهمية وجود منصات تكريم وتحفيزٍ للمبدعين، ومنها هذه الجائزة التي تنظمها سنوياً شركة مياه آبار حائل، مثمناً الدور الذي تقوم به ومعرباً عن شكره للقائمين عليها وعلى نجاحاتها المستمرة، وتهنئته للفائزين هذا العام ومتطلعاً لتكريم مزيد من المتميزين في النسخ القادمة، مؤكداً انعكاس مثل هذه الجائزة على مزيد من العطاء والتفوق لأبناء المنطقة والوطن.