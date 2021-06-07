ما موقف صرف المعاش إذا عاد صاحبه لعمل جديد؟ «التأمينات» توضح

الرياض - محمد عبدالله - بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ماذا يحدث في حالة عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد بعد صرف المعاش.

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم إيقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة.

وأوضحت المؤسسة أنه في حالة إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام فإنه يتم إيقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي:

- إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم إيقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل.

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل بين سن (60 و65) سنة فيتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن العمل الجديد أو استئناف الاشتراك في النظام.

- وفي حالة اختيار المشترك عدم الاشتراك لا يتم إيقاف الصرف له، وإذا اختار استئناف الاشتراك يتم إيقاف الصرف له، وينظر في هذه الحالة إلى أجره فإذا كان هذا الأجر يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أو أجره الأخير الذي دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من المعاش ما يكمل هذا القدر.

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو أكثر فلا يخضع لفرع المعاشات عن فترة عمله الجديدة ولا يتم إيقاف المعاش ويخضع لفرع الأخطار المهنية.

حكم حالة ترك العمل الجديد

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه إذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فإنه يتم تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين أيهما أفضل:

- تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.

- أن يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة إن قلت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين.

- إذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فإن المشترك أو أفراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.

اقرأ أيضًا :

«التأمينات» تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل؟.. «التأمينات» تجيب