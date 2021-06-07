متى يكون أقصى مكان لشروق وغروب الشمس؟.. الزعاق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الراصد الفلكي والجيوفيزيائي الدكتور خالد صالح الزعاق أننا نعيش خلال هذه الأيام الوقت الأبكر والمكان الأقصى لشروق الشمس في السنة.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه على "تويتر": بعد أسبوعين تقريباً سنعيش الوقت والمكان الأقصى لغروب الشمس، وحينذاك سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة.

وأوضح الزعاق: بسبب ميل الشمس وكروية الأرض، يتغير مكان وزمان الشروق إلا في حالتين، الأولى مكانية والأخرى زمنية.

وأضاف: المكانية؛ تتعلق بالمواقع الجغرافية الواقعة على خط الاستواء، حيث إن مكان وشروق الشمس لا يتغير لتساوي طول الليل والنهار.

وتابع: في الحالة الزمنية تحدث وقت الاعتدالين (الخريف والربيع)، حيث يتساوى طول الليل والنهار على كل الكرة الأرضية.

وأردف الزعاق قائلاً: الشمس خلال هذه الأيام على مشارف وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، أي وصولها إلى مدار السرطان، وهي خلال هذه الأيام في أبكر وقت للشروق خلال العام، وبعد أسبوعين ستصل إلى أقصى وقت لغروبها، وحينذاك سنعيش النُهر (جمع نهار) الأطول والليالي الأقصر خلال السنة، هذا بالنسبة للمواقع الجغرافية الشمالية والعكس على المواقع الجنوبية.

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