النائب العام: يؤكد حسن معاملة السجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم

وأكد النائب العام في كلمته أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم، من شأنها المساهمة في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام. واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: «النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصًا منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعًا أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة أدامها الله، سعيًّا للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى وهمة شباب وشابات دوت الخليج».
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