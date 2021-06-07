النقل تنجز 233 كلم من ازدواج طريق الخرمة - رنية - بيشة

ويهدف هذا المشروع - الذي يأتي ضمن الأعمال الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتية لطرق المملكة وفق المواصفات العالمية - إلى ربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج يسهم في رفع مستوى السلامة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية على هذا الطريق الحيوي.
إلى ذلك، بلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية نسبة 100% على أن ضمت المرحلة الثالثة نسبة 88%، فيما جاءت المرحلة الرابعة نسبة 93%، بينما حلت المرحلة الخامسة بنسبة 84%، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السادسة 56%، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 30%، والمرحلة الثامنة 30% أيضًا، وفيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة التاسعة 28%.
يأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.
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