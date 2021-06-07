كشف رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات، خاصة في الحدائق والمتنرهات حفاظًا على الصحة العامة. جاء ذلك خلال جولته الميدانية، أمس، برفقة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي على حدائق المهيد والقو والحصن ومتنزهات العشة والرحبة. واوضح آل سياف أن أمين منطقة عسير وجه رؤساء البلديات بالمنطقة بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في الحدائق والمتنزهات، وذلك للإسهام والحد من انتشار الفيروس، وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعلياً، إلى جانب تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين.



كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية على الحدائق والمتنزهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.