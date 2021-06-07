87 مصطلحا ماليا لتوعية منسوبي الصحة

أطلقت وزارة الصحة وثيقة المصطلحات المالية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تعريف وتحديد المصطلحات المالية المستخدمة، في وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والتي تساعد جميع منسوبي وزارة الصحة، بمعرفة المفاهيم والمعرفات المستخدمة في القطاع المالي، حيث حددت الوثيقة 87 مصطلحا يقابلها التعريف بكل مصطلح تشتمل عليه الوثيقة.

من المصطلحات

- الاعتماد الأصلي

يعني به قيمة السيولة التي يتم اعتمادها في الميزانية بداية السنة المالية

- الاعتماد بعد التعديل

يقوم على قيمة السيولة التي تزداد وتنقص، بالمناقلات أو الدعم أو التخفيض

- التكاليف المعتمدة

القيمة للتكاليف «المشاريع والبرامج» من بداية المشروع

- المتبقي ولم يوزع

قيمة الاحتياطي المتبقي ولم يتم تخصيصه

- المتبقي من الاعتماد

قيمة الاعتماد بعد التعديل المرتبط به ويشمل المنصرف

- إذن التسوية

عملية إثبات الإيرادات والأمانات والعهد، وتصحيح لمبالغ مصروفة بالخطأ

- الاستبعاد من الإيرادات

مبالغ تم تسجلها في الإيرادات، وتمت موافقة وزارة المالية على إعادة صرفها

- الجدول الشهري

تقرير يشمل المنصرف الفعلي على البنود، من اعتمادات الميزانية والإيرادات والحسابات الوسيطة.

- مجموع التوزيع

مجموع التوزيعات «المعتمدة» التي خصصت للوحدات الإدارية «تكاليف أو اعتمادات»

- إجمالي المرتبط

يشمل إجمالي الارتباطات على البند والبرنامج و المشروع