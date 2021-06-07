87 مصطلحا ماليا لتوعية منسوبي الصحة

من المصطلحات
- الاعتماد الأصلي
يعني به قيمة السيولة التي يتم اعتمادها في الميزانية بداية السنة المالية
- الاعتماد بعد التعديل
يقوم على قيمة السيولة التي تزداد وتنقص، بالمناقلات أو الدعم أو التخفيض
- التكاليف المعتمدة
القيمة للتكاليف «المشاريع والبرامج» من بداية المشروع
- المتبقي ولم يوزع
قيمة الاحتياطي المتبقي ولم يتم تخصيصه
- المتبقي من الاعتماد
قيمة الاعتماد بعد التعديل المرتبط به ويشمل المنصرف
- إذن التسوية
عملية إثبات الإيرادات والأمانات والعهد، وتصحيح لمبالغ مصروفة بالخطأ
- الاستبعاد من الإيرادات
مبالغ تم تسجلها في الإيرادات، وتمت موافقة وزارة المالية على إعادة صرفها
- الجدول الشهري
تقرير يشمل المنصرف الفعلي على البنود، من اعتمادات الميزانية والإيرادات والحسابات الوسيطة.
- مجموع التوزيع
مجموع التوزيعات «المعتمدة» التي خصصت للوحدات الإدارية «تكاليف أو اعتمادات»
- إجمالي المرتبط
يشمل إجمالي الارتباطات على البند والبرنامج و المشروع
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