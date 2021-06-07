توقعات بسحب رعدية وأجواء شديدة الحرارة على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

سحب رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية متفرقة، على أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.

طقس حار:

كما تشمل الحالة أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل كل من المدينة المنورة وبيشة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 15 مئوية كأدنى درجة حرارة.



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