وزراء يسردون كواليس رحلة التحول: بدأت بالتحدیات والصعوبات وانتهت بالإنجازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض الفيلم الوثائقي “رحلة التحول” مسيرة برنامج التحول الوطني من بداية الانطلاقة ومرورًا بالتحديات والصعوبات ووصولًا لتحقيق الإنجازات، وحتى الاستمرار على التغيير والتطور؛ تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

مواكبة التغيير:

وشارك في الفيلم الوثائقي قادة التحول الوطني في القطاعات الحكومية المختلفة، حيث أكد رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، أن مواكبة التغيير يجب أن تؤخذ بشكل جدي للحفاظ على مكانة المملكة الجغرافية وعمقها الإسلامي والعربي وقدرتها الاستثمارية، لتلعب دورًا في التنوع الاقتصادي.

ولفت إلى أن رؤية 2030 شاملة لجميع مفاصل التجارة والأعمال والاقتصاد والهيئة الاجتماعية، وأن برنامج التحول الوطني يحمل 35% من أهداف الرؤية، ويشمل تحت مظلته 10 وزارت تعمل كلها في خدمة متابعات الخليج 365 وتحسين الأداء الحكومي.

نمو رغم الجائحة:

وأوضح وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن كل الدول واجهت انحسارًا في استثماراتها خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن المملكة شهدت نموًّا في معدل الاستثمار الأجنبي بها في 2020 بنسبة 10%، ونالت المملكة أفضل دولة تحسنت فيها بيئة الاستثمار.

السياحة:

وأشار وزير السياحة، أحمد الخطيب، إلى أن رؤية خطة التحول الوطني كانت طموحة ومنطقية ودُعمت بكل الموارد المطلوبة من حيث المال والتقنيات والبشر وكان المطلوب فقط الالتزام بالتنفيذ، لافتًا إلى أنه حاليًّا يمكن للمواطن وهو جالس في بيته بضغطة زر خلال 5 دقائق أن يحصل على أي تأشيرة.

ممارسة الأعمال:

وبالنسبة إلى وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، فقال: إن المملكة اليوم تقدمت 138 نقطة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتصل إلى المرتبة 62 عالميًّا بدلًا من 92، كذلك نمو عدد المؤسسات 70% ليصل عدد المؤسسات خلال 5 سنوات إلى أكثر من مليون و100 ألف مؤسسة بدلًا من 650 ألفًا، بالإضافة إلى ما شهدته من تطوير تشريعي وإجرائي وتقني.

تنافسية رقمية:

في سياق متصل، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن أكبر منجز تحقق هو التنافسية الرقمية، والذي وضع المملكة في مركز متقدم ضمن مجموعة الـ20، وذلك في جميع المجالات في التنفيذ ووضع الإستراتيجيات، والقدرات والبنية التحتية والتشريع.



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