، الجيش اليمني يقضي على 3 قادة حوثيين في مأرب والجوف ،

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قتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)؛ بنيران الجيش الوطني اليمني في أطراف محافظة مأرب، ومحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، في أطراف محافظة مأرب؛ مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية بينهم قيادي ميداني يدعى نايف علي الضحياني، المُكنى "أبو نصر الله".
وبين أن قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف قتلت القياديين في المليشيا أبو هاشم شرف، الذي ينتحل رتبة عميد، وأبو عادل الهادي، الذي ينتحل رتبة عقيد، مع عدد من مرافقيهما خلال مواجهات مع قوات الجيش مسنودة برجال القبائل في جبهة الخنجر.
الجيش اليمني يقضي على 3 قادة حوثيين في مأرب والجوفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
قتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)؛ بنيران الجيش الوطني اليمني في أطراف محافظة مأرب، ومحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، في أطراف محافظة مأرب؛ مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية بينهم قيادي ميداني يدعى نايف علي الضحياني، المُكنى "أبو نصر الله".
وبين أن قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف قتلت القياديين في المليشيا أبو هاشم شرف، الذي ينتحل رتبة عميد، وأبو عادل الهادي، الذي ينتحل رتبة عقيد، مع عدد من مرافقيهما خلال مواجهات مع قوات الجيش مسنودة برجال القبائل في جبهة الخنجر.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
07:35 PM
اثنان منهما ينتحلان رتبتين عسكريتين
قتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)؛ بنيران الجيش الوطني اليمني في أطراف محافظة مأرب، ومحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، في أطراف محافظة مأرب؛ مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية بينهم قيادي ميداني يدعى نايف علي الضحياني، المُكنى "أبو نصر الله".
وبين أن قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف قتلت القياديين في المليشيا أبو هاشم شرف، الذي ينتحل رتبة عميد، وأبو عادل الهادي، الذي ينتحل رتبة عقيد، مع عدد من مرافقيهما خلال مواجهات مع قوات الجيش مسنودة برجال القبائل في جبهة الخنجر.
، الجيش اليمني يقضي على 3 قادة حوثيين في مأرب والجوف ،
المصدر : الخليج 365
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