شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل لـ«اليوم»: جائزة «التميز والإبداع» للجميع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم الأحد، جائزة سموه للتميز والإبداع بنسختها لعام 2021م.

وقال سموه لـ "اليوم"، إن هذه الجائزة أتت للجميع من أبناء هذا الوطن الغالي "فحيا الله أبنائنا في حائل القلب وأنا مؤمن بأن حائل في قلوبهم".

تأتي الجائزة على شقين، الأول خاص بالتميز ويختص بالمتميزين في الإدارات الحكومية من منطقة حائل وأيضا الطلاب والطالبات، والفرع الثاني للإبداع، وينقسم لقسمين، التصوير الضوئي والشعر الفصيح، وحظيت هذه المسابقة بمشاركة 50 ألف مشارك من مختلف مناطق المملكة وكان لـ 23 متسابقاً نصيبًا في الفوز.