شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «تحالف الحضارات» يشيد بدور «اعتدال» في مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل
وقال الممثل السامي: "إنني أشجعكم على الاستمرار في الإنجازات، فلديكم نظام وخطة وانسجام في التواصل مع بعضكم البعض لتمحيص ما هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تواصل التنظيمات المتطرفة بين بعضها البعض، وهذا جدًا مهم".
واختتم الوفد زيارته بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوِّرت داخل المركز.
وقدم الأمين العام للمركز هدية تذكارية إلى الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي دون كلمة في سجل زيارات (اعتدال) جاء فيها : "أود أن أهنئ هذا المركز الرائع على إنجازاته في مكافحة التطرف العنيف، وآمل أن يُعزز التعاون بين مركز (اعتدال)، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC) ، مع خالص الشكر والتقدير".