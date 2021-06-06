مشاط: إعلان العدد الرسمي للحجاج بعد الانتهاء من خطط التنظيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: إنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي عدد رسمي لحجاج هذا العام، كاشفًا أنه سيتم إعلانها بعد الانتهاء من خطط التنظيم.

فارق الأعداد:

وتابع مشاط، في مداخلة خلال برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك فارقًا بين الأعداد التي تنطبق عليها الشروط والتنظيمات الأمنية، وبين الطاقة الاستيعابية، حيث استوعبت المملكة عبر السنين الماضية الملايين في موسم الحج، لكن الظروف الحالية مختلفة تمامًا، وتحكمنا الطاقة التشغيلية لكل منطقة من مناطق الاتصال بداية من الوصول عبر المنافذ انتهاء بالمغادرة.

تنظيم الحج:

أوضح أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي عدد رسمي بشأن الحجاج، وهذا الأمر سيعلن في حينه عند الانتهاء من التنظيم الخاص بموسم الحج.

وشدد على أن الخدمات الإلكترونية المستحدثة سوف تكون إضافة وإثراء لتجربة الحاج أو المعتمر.

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