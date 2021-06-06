اخبار السعوديه

أمن الدولة: احذروا دعوات ورسائل التبرعات خارج السعودية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم أمن الدولة: احذروا دعوات ورسائل التبرعات خارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

أمن الدولة: احذروا دعوات ورسائل التبرعات خارج السعودية

يعرض ذلك المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها
أمن الدولة: احذروا دعوات ورسائل التبرعات خارج السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات ورسائل الجهات الخارجية المجهولة، لجمع أموال أو تبرعات؛ بغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

تحذير:

وذكرت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك رسائل ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

مصادر للتبرع: 

وحثت الجميع على عدم التبرع لهذه الجهات؛ لأن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يتم التبرع داخل السعودية عبر القنوات المصرح لها، أما في الخارج فيعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات للخارج.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا