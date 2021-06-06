أمن الدولة: احذروا دعوات ورسائل التبرعات خارج السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات ورسائل الجهات الخارجية المجهولة، لجمع أموال أو تبرعات؛ بغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

تحذير:

وذكرت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك رسائل ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

مصادر للتبرع:

وحثت الجميع على عدم التبرع لهذه الجهات؛ لأن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يتم التبرع داخل السعودية عبر القنوات المصرح لها، أما في الخارج فيعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات للخارج.



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