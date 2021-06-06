إغلاق 10 منشآت في تبوك بسبب الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك إغلاق 10 منشآت؛ بسبب عدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية.

التصدي لكورونا:

وقالت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه استمرارًا لجهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا، تواصل الأمانة جهودها الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق الغذائية؛ للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية والوقائية، نتح عنها إغلاق 10 منشآت؛ لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية.

ونشرت الأمانة لقطات تبين الجولات الرقابية التي تنفذها في تبوك.



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