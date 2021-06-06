اخبار السعوديه

النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء

استمع إلى شرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا

متابعات الخليج 365 - حائل

زار النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمنطقة حائل، يرافقه عددٌ من مسؤولي النيابة، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على فروع ودوائر النيابة العامة.

واستهل الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء دوائر النيابة العامة في المنطقة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء - متابعات الخليج 365

حسن المعاملة: 

وأكد النائب العام في كلمته على أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم، من شأنها الإسهام في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملحوظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء - متابعات الخليج 365

دعم وعناية: 

وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: “النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصًا منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعًا أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة- أدامها الله- سعيًا للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى ثم بهمة شباب وشابات الوطن”.

النائب العام يزور نيابة حائل ويؤكد على حسن معاملة المتهمين والسجناء - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا